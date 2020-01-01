Spectre AI (SPECTRE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Spectre AI (SPECTRE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Spectre AI (SPECTRE) Informacije SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors. Službena web stranica: https://spectreai.io/ Bijela knjiga: https://spectre-ai-prediction-bot.gitbook.io/spectre-ai-trading-bot/ Kupi SPECTRE odmah!

Spectre AI (SPECTRE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spectre AI (SPECTRE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.62M $ 18.62M $ 18.62M Ukupna količina: $ 9.99M $ 9.99M $ 9.99M Količina u optjecaju: $ 9.99M $ 9.99M $ 9.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.62M $ 18.62M $ 18.62M Povijesni maksimum: $ 11.04 $ 11.04 $ 11.04 Povijesni minimum: $ 0.02880028 $ 0.02880028 $ 0.02880028 Trenutna cijena: $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 Saznajte više o cijeni Spectre AI (SPECTRE)

Spectre AI (SPECTRE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Spectre AI (SPECTRE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPECTRE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPECTRE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPECTRE tokena, istražite SPECTRE cijenu tokena uživo!

