Spectre AI (SPECTRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 24-satna najniža cijena $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 24-satna najviša cijena $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 Najviša cijena ikada $ 11.04$ 11.04 $ 11.04 Najniža cijena $ 0.02880028$ 0.02880028 $ 0.02880028 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -4.59% Promjena cijene (7D) -21.08% Promjena cijene (7D) -21.08%

Spectre AI (SPECTRE) cijena u stvarnom vremenu je $1.92. Tijekom protekla 24 sata, SPECTREtrgovalo je između najniže cijene $ 1.85 i najviše cijene $ 2.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPECTRE je $ 11.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02880028.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPECTRE se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -4.59% u posljednjih 24 sata i -21.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spectre AI (SPECTRE)

Tržišna kapitalizacija $ 19.14M$ 19.14M $ 19.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.14M$ 19.14M $ 19.14M Količina u optjecaju 9.99M 9.99M 9.99M Ukupna količina 9,993,171.20242279 9,993,171.20242279 9,993,171.20242279

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spectre AI je $ 19.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPECTRE je 9.99M, s ukupnom količinom od 9993171.20242279. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.14M.