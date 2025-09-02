Spectre (SPR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00994446$ 0.00994446 $ 0.00994446 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) -3.10% Promjena cijene (7D) -17.77% Promjena cijene (7D) -17.77%

Spectre (SPR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPR je $ 0.00994446, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPR se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -3.10% u posljednjih 24 sata i -17.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spectre (SPR)

Tržišna kapitalizacija $ 101.83K$ 101.83K $ 101.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 102.19K$ 102.19K $ 102.19K Količina u optjecaju 433.16M 433.16M 433.16M Ukupna količina 434,732,145.8932408 434,732,145.8932408 434,732,145.8932408

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spectre je $ 101.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPR je 433.16M, s ukupnom količinom od 434732145.8932408. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.19K.