Spectral Sight (SIGHT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Spectral Sight (SIGHT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Spectral Sight (SIGHT) Informacije $SIGHT is a community-driven, meme-based token inspired by the concept of "spectral sight" an abstract vision beyond the physical. The project revolves around playful exploration of perception, humor, and art, creating a unique ecosystem where users can interact through creative experiences. While not intended for serious financial use, $SIGHT offers collectible value, artistic engagement, and potential integration with decentralized community activities such as NFT creations and gamified experiences. Its utility lies in fostering creative interactions, collaboration, and lighthearted engagement within the meme token space. Službena web stranica: https://sightspectral.xyz/

Spectral Sight (SIGHT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spectral Sight (SIGHT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.61K Ukupna količina: $ 998.49M Količina u optjecaju: $ 998.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.61K Povijesni maksimum: $ 0.00115466 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Spectral Sight (SIGHT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Spectral Sight (SIGHT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SIGHT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SIGHT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SIGHT tokena, istražite SIGHT cijenu tokena uživo!

SIGHT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SIGHT? Naša SIGHT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

