Spectral Sight (SIGHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00115466$ 0.00115466 $ 0.00115466 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.69% Promjena cijene (7D) +4.69%

Spectral Sight (SIGHT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SIGHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIGHT je $ 0.00115466, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIGHT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spectral Sight (SIGHT)

Tržišna kapitalizacija $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K Količina u optjecaju 998.53M 998.53M 998.53M Ukupna količina 998,529,010.798466 998,529,010.798466 998,529,010.798466

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spectral Sight je $ 11.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIGHT je 998.53M, s ukupnom količinom od 998529010.798466. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.61K.