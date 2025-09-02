Spectra (SPECTRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02347901 24-satna najviša cijena $ 0.02531952 Najviša cijena ikada $ 0.236486 Najniža cijena $ 0.01432001 Promjena cijene (1H) -4.02% Promjena cijene (1D) -6.30% Promjena cijene (7D) +4.31%

Spectra (SPECTRA) cijena u stvarnom vremenu je $0.02345644. Tijekom protekla 24 sata, SPECTRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02347901 i najviše cijene $ 0.02531952, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPECTRA je $ 0.236486, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01432001.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPECTRA se promijenio za -4.02% u posljednjih sat vremena, -6.30% u posljednjih 24 sata i +4.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spectra (SPECTRA)

Tržišna kapitalizacija $ 10.35M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.10M Količina u optjecaju 441.40M Ukupna količina 686,177,575.2467886

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spectra je $ 10.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPECTRA je 441.40M, s ukupnom količinom od 686177575.2467886. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.10M.