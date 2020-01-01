Speciex (SPEX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Speciex (SPEX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Speciex (SPEX) Informacije The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations. Službena web stranica: https://speciex.io/ Bijela knjiga: https://speciex.io/image/pdf/SpeciexWhite.pdf Kupi SPEX odmah!

Speciex (SPEX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Speciex (SPEX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 162.20K $ 162.20K $ 162.20K Ukupna količina: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Količina u optjecaju: $ 251.24M $ 251.24M $ 251.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 968.37K $ 968.37K $ 968.37K Povijesni maksimum: $ 0.01629199 $ 0.01629199 $ 0.01629199 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00064558 $ 0.00064558 $ 0.00064558 Saznajte više o cijeni Speciex (SPEX)

Speciex (SPEX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Speciex (SPEX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPEX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPEX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPEX tokena, istražite SPEX cijenu tokena uživo!

