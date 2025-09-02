Speciex (SPEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01629199$ 0.01629199 $ 0.01629199 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.75% Promjena cijene (1D) +4.17% Promjena cijene (7D) +4.83% Promjena cijene (7D) +4.83%

Speciex (SPEX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPEX je $ 0.01629199, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPEX se promijenio za +1.75% u posljednjih sat vremena, +4.17% u posljednjih 24 sata i +4.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Speciex (SPEX)

Tržišna kapitalizacija $ 193.04K$ 193.04K $ 193.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Količina u optjecaju 251.24M 251.24M 251.24M Ukupna količina 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Speciex je $ 193.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPEX je 251.24M, s ukupnom količinom od 1500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.