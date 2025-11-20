Speak Ventures Cijena danas

Trenutačna cijena Speak Ventures (SPEAK) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPEAK u USD je -- po SPEAK.

Speak Ventures trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,950.44, s količinom u optjecaju od 1.00B SPEAK. Tijekom posljednja 24 sata, SPEAK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SPEAK se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Speak Ventures (SPEAK)

Tržišna kapitalizacija $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Speak Ventures je $ 5.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPEAK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.95K.