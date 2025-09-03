Spartan Protocol (SPARTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) +2.53% Promjena cijene (7D) -24.09% Promjena cijene (7D) -24.09%

Spartan Protocol (SPARTA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPARTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPARTA je $ 2.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPARTA se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, +2.53% u posljednjih 24 sata i -24.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spartan Protocol (SPARTA)

Tržišna kapitalizacija $ 53.06K$ 53.06K $ 53.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.25K$ 70.25K $ 70.25K Količina u optjecaju 74.78M 74.78M 74.78M Ukupna količina 99,021,692.0 99,021,692.0 99,021,692.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spartan Protocol je $ 53.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPARTA je 74.78M, s ukupnom količinom od 99021692.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.25K.