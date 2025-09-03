SpartaDEX (SPARTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00200935 $ 0.00200935 $ 0.00200935 24-satna najniža cijena $ 0.00216847 $ 0.00216847 $ 0.00216847 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00200935$ 0.00200935 $ 0.00200935 24-satna najviša cijena $ 0.00216847$ 0.00216847 $ 0.00216847 Najviša cijena ikada $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 Najniža cijena $ 0.00190649$ 0.00190649 $ 0.00190649 Promjena cijene (1H) +2.46% Promjena cijene (1D) -1.53% Promjena cijene (7D) +8.01% Promjena cijene (7D) +8.01%

SpartaDEX (SPARTA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00211205. Tijekom protekla 24 sata, SPARTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00200935 i najviše cijene $ 0.00216847, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPARTA je $ 1.3, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00190649.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPARTA se promijenio za +2.46% u posljednjih sat vremena, -1.53% u posljednjih 24 sata i +8.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SpartaDEX (SPARTA)

Tržišna kapitalizacija $ 83.89K$ 83.89K $ 83.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 83.89K$ 83.89K $ 83.89K Količina u optjecaju 39.72M 39.72M 39.72M Ukupna količina 39,720,895.81230459 39,720,895.81230459 39,720,895.81230459

Trenutačna tržišna kapitalizacija SpartaDEX je $ 83.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPARTA je 39.72M, s ukupnom količinom od 39720895.81230459. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.89K.