SPARTA (SPARTA) Informacije SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability. Službena web stranica: https://www.spartapls.com Bijela knjiga: https://www.spartapls.com/files/spartaPdf.pdf Kupi SPARTA odmah!

SPARTA (SPARTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SPARTA (SPARTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.78M $ 10.78M $ 10.78M Ukupna količina: $ 136.17M $ 136.17M $ 136.17M Količina u optjecaju: $ 136.17M $ 136.17M $ 136.17M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.78M $ 10.78M $ 10.78M Povijesni maksimum: $ 0.111468 $ 0.111468 $ 0.111468 Povijesni minimum: $ 0.03103831 $ 0.03103831 $ 0.03103831 Trenutna cijena: $ 0.079231 $ 0.079231 $ 0.079231 Saznajte više o cijeni SPARTA (SPARTA)

SPARTA (SPARTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SPARTA (SPARTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPARTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPARTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPARTA tokena, istražite SPARTA cijenu tokena uživo!

