SPARTA (SPARTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.070266 $ 0.070266 $ 0.070266 24-satna najniža cijena $ 0.09054 $ 0.09054 $ 0.09054 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.070266$ 0.070266 $ 0.070266 24-satna najviša cijena $ 0.09054$ 0.09054 $ 0.09054 Najviša cijena ikada $ 0.111468$ 0.111468 $ 0.111468 Najniža cijena $ 0.03103831$ 0.03103831 $ 0.03103831 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +12.33% Promjena cijene (7D) +32.20% Promjena cijene (7D) +32.20%

SPARTA (SPARTA) cijena u stvarnom vremenu je $0.087386. Tijekom protekla 24 sata, SPARTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.070266 i najviše cijene $ 0.09054, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPARTA je $ 0.111468, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03103831.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPARTA se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +12.33% u posljednjih 24 sata i +32.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SPARTA (SPARTA)

Tržišna kapitalizacija $ 11.90M$ 11.90M $ 11.90M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.90M$ 11.90M $ 11.90M Količina u optjecaju 136.17M 136.17M 136.17M Ukupna količina 136,174,626.904 136,174,626.904 136,174,626.904

Trenutačna tržišna kapitalizacija SPARTA je $ 11.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPARTA je 136.17M, s ukupnom količinom od 136174626.904. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.90M.