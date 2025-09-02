Više o SPARTA

SPARTA Cijena (SPARTA)

1 SPARTA u USD cijena uživo:

$0.087386
+12.30%1D
Grafikon aktualnih cijena SPARTA (SPARTA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:00:55 (UTC+8)

SPARTA (SPARTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.070266
24-satna najniža cijena
$ 0.09054
24-satna najviša cijena

$ 0.070266
$ 0.09054
$ 0.111468
$ 0.03103831
+0.06%

+12.33%

+32.20%

+32.20%

SPARTA (SPARTA) cijena u stvarnom vremenu je $0.087386. Tijekom protekla 24 sata, SPARTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.070266 i najviše cijene $ 0.09054, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPARTA je $ 0.111468, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03103831.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPARTA se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +12.33% u posljednjih 24 sata i +32.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SPARTA (SPARTA)

$ 11.90M
$ 11.90M$ 11.90M

--
----

$ 11.90M
$ 11.90M$ 11.90M

136.17M
136.17M 136.17M

136,174,626.904
136,174,626.904 136,174,626.904

Trenutačna tržišna kapitalizacija SPARTA je $ 11.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPARTA je 136.17M, s ukupnom količinom od 136174626.904. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.90M.

SPARTA (SPARTA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SPARTA u USD iznosila je $ +0.00959532.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SPARTA u USD iznosila je $ +0.0391576141.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SPARTA u USD iznosila je $ +0.1308255281.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SPARTA u USD iznosila je $ +0.028237523545407846.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00959532+12.33%
30 dana$ +0.0391576141+44.81%
60 dana$ +0.1308255281+149.71%
90 dana$ +0.028237523545407846+47.74%

Što je SPARTA (SPARTA)

SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability.

SPARTA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SPARTA (SPARTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SPARTA (SPARTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SPARTA.

Provjerite SPARTA predviđanje cijene sada!

SPARTA u lokalnim valutama

SPARTA (SPARTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SPARTA (SPARTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPARTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SPARTA (SPARTA)

Koliko SPARTA (SPARTA) vrijedi danas?
Cijena SPARTA uživo u USD je 0.087386 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SPARTA u USD?
Trenutačna cijena SPARTA u USD je $ 0.087386. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SPARTA?
Tržišna kapitalizacija za SPARTA je $ 11.90M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SPARTA?
Količina u optjecaju za SPARTA je 136.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPARTA?
SPARTA je postigao ATH cijenu od 0.111468 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPARTA?
SPARTA je vidio ATL cijenu od 0.03103831 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SPARTA?
24-satni obujam trgovanja za SPARTA je -- USD.
Hoće li SPARTA još narasti ove godine?
SPARTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPARTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
