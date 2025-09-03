Spare Parts Universe (SPU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.66% Promjena cijene (1D) +0.80% Promjena cijene (7D) +3.40% Promjena cijene (7D) +3.40%

Spare Parts Universe (SPU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPU se promijenio za -1.66% u posljednjih sat vremena, +0.80% u posljednjih 24 sata i +3.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spare Parts Universe (SPU)

Tržišna kapitalizacija $ 176.08K$ 176.08K $ 176.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 176.08K$ 176.08K $ 176.08K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spare Parts Universe je $ 176.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 176.08K.