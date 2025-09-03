Više o SPU

SPU Informacije o cijeni

SPU Službena web stranica

SPU Tokenomija

SPU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Spare Parts Universe Logotip

Spare Parts Universe Cijena (SPU)

Neuvršten

1 SPU u USD cijena uživo:

$0.00017608
$0.00017608$0.00017608
+1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Spare Parts Universe (SPU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:30:49 (UTC+8)

Spare Parts Universe (SPU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.66%

+0.80%

+3.40%

+3.40%

Spare Parts Universe (SPU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPU se promijenio za -1.66% u posljednjih sat vremena, +0.80% u posljednjih 24 sata i +3.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spare Parts Universe (SPU)

$ 176.08K
$ 176.08K$ 176.08K

--
----

$ 176.08K
$ 176.08K$ 176.08K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spare Parts Universe je $ 176.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 176.08K.

Spare Parts Universe (SPU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Spare Parts Universe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Spare Parts Universe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Spare Parts Universe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Spare Parts Universe u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.80%
30 dana$ 0+158.22%
60 dana$ 0+133.69%
90 dana$ 0--

Što je Spare Parts Universe (SPU)

Art is the main focus, Spare Parts Universe consists of hand crafted art pieces made from "spare parts" which have turned into an animated cartoon show and clothing line based off the art, and nfts are in the works for each sculpture and original music and animated music videos. Oliver Sparks is the main developer and artist but he has a team of people helping him. he is very passionate about his art and a friendly guy who engages with the community every day in the telegram since the coin launched there is only about 600 people in there but it is very active everyday no matter the market conditions. its not people looking to make a quick flip on a dumb meme. i highly suggest taking a quick look at the twitter / X account to see the sculpture's and animations

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Spare Parts Universe (SPU)

Službena web-stranica

Spare Parts Universe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Spare Parts Universe (SPU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Spare Parts Universe (SPU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Spare Parts Universe.

Provjerite Spare Parts Universe predviđanje cijene sada!

SPU u lokalnim valutama

Spare Parts Universe (SPU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Spare Parts Universe (SPU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Spare Parts Universe (SPU)

Koliko Spare Parts Universe (SPU) vrijedi danas?
Cijena SPU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SPU u USD?
Trenutačna cijena SPU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Spare Parts Universe?
Tržišna kapitalizacija za SPU je $ 176.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SPU?
Količina u optjecaju za SPU je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPU?
SPU je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPU?
SPU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SPU?
24-satni obujam trgovanja za SPU je -- USD.
Hoće li SPU još narasti ove godine?
SPU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:30:49 (UTC+8)

Spare Parts Universe (SPU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.