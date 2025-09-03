Spain Coin (ESP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00139624$ 0.00139624 $ 0.00139624 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) +7.99% Promjena cijene (7D) +25.82% Promjena cijene (7D) +25.82%

Spain Coin (ESP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ESPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ESP je $ 0.00139624, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ESP se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, +7.99% u posljednjih 24 sata i +25.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spain Coin (ESP)

Tržišna kapitalizacija $ 98.23K$ 98.23K $ 98.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 98.23K$ 98.23K $ 98.23K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,061.0 999,999,061.0 999,999,061.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spain Coin je $ 98.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ESP je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999061.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.23K.