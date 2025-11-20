SpaceX PreStocks Cijena danas

Trenutačna cijena SpaceX PreStocks (SPACEX) danas je $ 234.84, s promjenom od 0.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPACEX u USD je $ 234.84 po SPACEX.

SpaceX PreStocks trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 731,463, s količinom u optjecaju od 3.12K SPACEX. Tijekom posljednja 24 sata, SPACEX trgovao je između $ 231.0 (niska) i $ 235.41 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 247.47, dok je rekordna najniža cijena bila $ 168.0.

U kratkoročnim performansama, SPACEX se kretao +0.16% u posljednjem satu i -0.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SpaceX PreStocks (SPACEX)

Trenutačna tržišna kapitalizacija SpaceX PreStocks je $ 731.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPACEX je 3.12K, s ukupnom količinom od 3119.814028482. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 731.46K.