Spaceswap SHAKE (SHAKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 8.89 $ 8.89 $ 8.89 24-satna najniža cijena $ 8.95 $ 8.95 $ 8.95 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 8.89$ 8.89 $ 8.89 24-satna najviša cijena $ 8.95$ 8.95 $ 8.95 Najviša cijena ikada $ 16,629.7$ 16,629.7 $ 16,629.7 Najniža cijena $ 6.56$ 6.56 $ 6.56 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) +0.40% Promjena cijene (7D) -55.90% Promjena cijene (7D) -55.90%

Spaceswap SHAKE (SHAKE) cijena u stvarnom vremenu je $8.93. Tijekom protekla 24 sata, SHAKEtrgovalo je između najniže cijene $ 8.89 i najviše cijene $ 8.95, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHAKE je $ 16,629.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 6.56.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHAKE se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.40% u posljednjih 24 sata i -55.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.78K$ 6.78K $ 6.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.78K$ 6.78K $ 6.78K Količina u optjecaju 759.00 759.00 759.00 Ukupna količina 759.0 759.0 759.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spaceswap SHAKE je $ 6.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHAKE je 759.00, s ukupnom količinom od 759.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.78K.