Spaceswap SHAKE Cijena (SHAKE)

Neuvršten

1 SHAKE u USD cijena uživo:

$8.93
+0.40%1D
+0.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Spaceswap SHAKE (SHAKE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:30:48 (UTC+8)

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 8.89
$ 8.89$ 8.89
24-satna najniža cijena
$ 8.95
$ 8.95$ 8.95
24-satna najviša cijena

$ 8.89
$ 8.89$ 8.89

$ 8.95
$ 8.95$ 8.95

$ 16,629.7
$ 16,629.7$ 16,629.7

$ 6.56
$ 6.56$ 6.56

+0.05%

+0.40%

-55.90%

-55.90%

Spaceswap SHAKE (SHAKE) cijena u stvarnom vremenu je $8.93. Tijekom protekla 24 sata, SHAKEtrgovalo je između najniže cijene $ 8.89 i najviše cijene $ 8.95, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHAKE je $ 16,629.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 6.56.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHAKE se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.40% u posljednjih 24 sata i -55.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spaceswap SHAKE (SHAKE)

$ 6.78K
$ 6.78K$ 6.78K

--
----

$ 6.78K
$ 6.78K$ 6.78K

759.00
759.00 759.00

759.0
759.0 759.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spaceswap SHAKE je $ 6.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHAKE je 759.00, s ukupnom količinom od 759.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.78K.

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Spaceswap SHAKE u USD iznosila je $ +0.03590424.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Spaceswap SHAKE u USD iznosila je $ -4.3316179480.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Spaceswap SHAKE u USD iznosila je $ +1.5476583000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Spaceswap SHAKE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.03590424+0.40%
30 dana$ -4.3316179480-48.50%
60 dana$ +1.5476583000+17.33%
90 dana$ 0--

Što je Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Resurs Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Službena web-stranica

Spaceswap SHAKE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Spaceswap SHAKE (SHAKE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Spaceswap SHAKE (SHAKE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Spaceswap SHAKE.

Provjerite Spaceswap SHAKE predviđanje cijene sada!

SHAKE u lokalnim valutama

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Spaceswap SHAKE (SHAKE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHAKE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Koliko Spaceswap SHAKE (SHAKE) vrijedi danas?
Cijena SHAKE uživo u USD je 8.93 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHAKE u USD?
Trenutačna cijena SHAKE u USD je $ 8.93. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Spaceswap SHAKE?
Tržišna kapitalizacija za SHAKE je $ 6.78K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHAKE?
Količina u optjecaju za SHAKE je 759.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHAKE?
SHAKE je postigao ATH cijenu od 16,629.7 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHAKE?
SHAKE je vidio ATL cijenu od 6.56 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHAKE?
24-satni obujam trgovanja za SHAKE je -- USD.
Hoće li SHAKE još narasti ove godine?
SHAKE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHAKE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Spaceswap SHAKE (SHAKE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

