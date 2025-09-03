Spaceswap MILK2 (MILK2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 5.2$ 5.2 $ 5.2 Najniža cijena $ 0.00118828$ 0.00118828 $ 0.00118828 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.63% Promjena cijene (7D) -0.63%

Spaceswap MILK2 (MILK2) cijena u stvarnom vremenu je $0.00195731. Tijekom protekla 24 sata, MILK2trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MILK2 je $ 5.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00118828.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MILK2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spaceswap MILK2 (MILK2)

Tržišna kapitalizacija $ 43.86K$ 43.86K $ 43.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.86K$ 43.86K $ 43.86K Količina u optjecaju 22.41M 22.41M 22.41M Ukupna količina 22,410,064.47360896 22,410,064.47360896 22,410,064.47360896

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spaceswap MILK2 je $ 43.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MILK2 je 22.41M, s ukupnom količinom od 22410064.47360896. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.86K.