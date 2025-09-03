Više o MILK2

Spaceswap MILK2 Cijena (MILK2)

1 MILK2 u USD cijena uživo:

$0.00195731
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Spaceswap MILK2 (MILK2)
Spaceswap MILK2 (MILK2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 5.2
$ 0.00118828
--

--

-0.63%

-0.63%

Spaceswap MILK2 (MILK2) cijena u stvarnom vremenu je $0.00195731. Tijekom protekla 24 sata, MILK2trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MILK2 je $ 5.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00118828.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MILK2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spaceswap MILK2 (MILK2)

$ 43.86K
--
$ 43.86K
22.41M
22,410,064.47360896
Trenutačna tržišna kapitalizacija Spaceswap MILK2 je $ 43.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MILK2 je 22.41M, s ukupnom količinom od 22410064.47360896. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.86K.

Spaceswap MILK2 (MILK2) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Spaceswap MILK2 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Spaceswap MILK2 u USD iznosila je $ +0.0000684674.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Spaceswap MILK2 u USD iznosila je $ +0.0006654020.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Spaceswap MILK2 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000684674+3.50%
60 dana$ +0.0006654020+34.00%
90 dana$ 0--

Što je Spaceswap MILK2 (MILK2)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Spaceswap MILK2 (MILK2)

Službena web-stranica

Spaceswap MILK2 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Spaceswap MILK2 (MILK2) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Spaceswap MILK2 (MILK2) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Spaceswap MILK2.

Provjerite Spaceswap MILK2 predviđanje cijene sada!

MILK2 u lokalnim valutama

Spaceswap MILK2 (MILK2) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Spaceswap MILK2 (MILK2) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MILK2 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Spaceswap MILK2 (MILK2)

Koliko Spaceswap MILK2 (MILK2) vrijedi danas?
Cijena MILK2 uživo u USD je 0.00195731 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MILK2 u USD?
Trenutačna cijena MILK2 u USD je $ 0.00195731. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Spaceswap MILK2?
Tržišna kapitalizacija za MILK2 je $ 43.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MILK2?
Količina u optjecaju za MILK2 je 22.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MILK2?
MILK2 je postigao ATH cijenu od 5.2 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MILK2?
MILK2 je vidio ATL cijenu od 0.00118828 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MILK2?
24-satni obujam trgovanja za MILK2 je -- USD.
Hoće li MILK2 još narasti ove godine?
MILK2 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MILK2 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Spaceswap MILK2 (MILK2) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

