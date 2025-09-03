SpacePenguin (P3NGUIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.27% Promjena cijene (1D) +0.30% Promjena cijene (7D) -2.10% Promjena cijene (7D) -2.10%

SpacePenguin (P3NGUIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, P3NGUINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena P3NGUIN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, P3NGUIN se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +0.30% u posljednjih 24 sata i -2.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SpacePenguin (P3NGUIN)

Tržišna kapitalizacija $ 88.21K$ 88.21K $ 88.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 88.21K$ 88.21K $ 88.21K Količina u optjecaju 36.19T 36.19T 36.19T Ukupna količina 36,192,417,730,838.945 36,192,417,730,838.945 36,192,417,730,838.945

Trenutačna tržišna kapitalizacija SpacePenguin je $ 88.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju P3NGUIN je 36.19T, s ukupnom količinom od 36192417730838.945. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.21K.