SpacePenguin Logotip

SpacePenguin Cijena (P3NGUIN)

Neuvršten

1 P3NGUIN u USD cijena uživo:

+0.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena SpacePenguin (P3NGUIN)
SpacePenguin (P3NGUIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

+0.30%

-2.10%

-2.10%

SpacePenguin (P3NGUIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, P3NGUINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena P3NGUIN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, P3NGUIN se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +0.30% u posljednjih 24 sata i -2.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SpacePenguin (P3NGUIN)

$ 88.21K
$ 88.21K$ 88.21K

$ 88.21K
$ 88.21K$ 88.21K

36.19T
36.19T 36.19T

36,192,417,730,838.945
36,192,417,730,838.945 36,192,417,730,838.945

Trenutačna tržišna kapitalizacija SpacePenguin je $ 88.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju P3NGUIN je 36.19T, s ukupnom količinom od 36192417730838.945. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.21K.

SpacePenguin (P3NGUIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SpacePenguin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SpacePenguin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SpacePenguin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SpacePenguin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.30%
30 dana$ 0+20.97%
60 dana$ 0+72.89%
90 dana$ 0--

Što je SpacePenguin (P3NGUIN)

$P3NGUIN: The deflationary yield-generating UnRuggable SmartDeFi reflection token with Charity use cases & more. After relaunched in mid 2024, SpacePenguin aims to build up its community to achieve its goal of helping charities all across the world! As part of our tokenomics, SpacePenguin collects taxes which go to the following; Reflections, Dev/Marketing Fund, Smart-Defi Tax and finally for our charity fund! Once our charity fund is built up our community can then decide where we donate this! Take your spot on the colony! Profit With A Purpose and help give back to our planet and the people who need it

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SpacePenguin (P3NGUIN)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

SpacePenguin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SpacePenguin (P3NGUIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SpacePenguin (P3NGUIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SpacePenguin.

Provjerite SpacePenguin predviđanje cijene sada!

P3NGUIN u lokalnim valutama

SpacePenguin (P3NGUIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SpacePenguin (P3NGUIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o P3NGUIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SpacePenguin (P3NGUIN)

Koliko SpacePenguin (P3NGUIN) vrijedi danas?
Cijena P3NGUIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena P3NGUIN u USD?
Trenutačna cijena P3NGUIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SpacePenguin?
Tržišna kapitalizacija za P3NGUIN je $ 88.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za P3NGUIN?
Količina u optjecaju za P3NGUIN je 36.19T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za P3NGUIN?
P3NGUIN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za P3NGUIN?
P3NGUIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za P3NGUIN?
24-satni obujam trgovanja za P3NGUIN je -- USD.
Hoće li P3NGUIN još narasti ove godine?
P3NGUIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte P3NGUIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.