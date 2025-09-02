Spacemesh ($SMH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 6.75$ 6.75 $ 6.75 Najniža cijena $ 0.00159981$ 0.00159981 $ 0.00159981 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Spacemesh ($SMH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00210051. Tijekom protekla 24 sata, $SMHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SMH je $ 6.75, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00159981.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SMH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spacemesh ($SMH)

Tržišna kapitalizacija $ 150.93K$ 150.93K $ 150.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 150.93K$ 150.93K $ 150.93K Količina u optjecaju 71.85M 71.85M 71.85M Ukupna količina 71,851,534.729 71,851,534.729 71,851,534.729

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spacemesh je $ 150.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SMH je 71.85M, s ukupnom količinom od 71851534.729. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.93K.