SpaceFalcon (FCON) Tokenomika

SpaceFalcon (FCON) Informacije Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item’s rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources. Službena web stranica: https://spacefalcon.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.spacefalcon.com/ Kupi FCON odmah!

SpaceFalcon (FCON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SpaceFalcon (FCON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 252.28K $ 252.28K $ 252.28K Ukupna količina: $ 19.00B $ 19.00B $ 19.00B Količina u optjecaju: $ 17.34B $ 17.34B $ 17.34B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 276.43K $ 276.43K $ 276.43K Povijesni maksimum: $ 0.01739679 $ 0.01739679 $ 0.01739679 Povijesni minimum: $ 0.00000591 $ 0.00000591 $ 0.00000591 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni SpaceFalcon (FCON)

SpaceFalcon (FCON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SpaceFalcon (FCON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FCON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FCON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FCON tokena, istražite FCON cijenu tokena uživo!

FCON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FCON? Naša FCON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FCON predviđanje cijene tokena odmah!

