SpaceFalcon (FCON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01739679$ 0.01739679 $ 0.01739679 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -12.82% Promjena cijene (7D) +43.34% Promjena cijene (7D) +43.34%

SpaceFalcon (FCON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FCONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FCON je $ 0.01739679, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FCON se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -12.82% u posljednjih 24 sata i +43.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SpaceFalcon (FCON)

Tržišna kapitalizacija $ 238.12K$ 238.12K $ 238.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 260.91K$ 260.91K $ 260.91K Količina u optjecaju 17.34B 17.34B 17.34B Ukupna količina 19,000,000,000.0 19,000,000,000.0 19,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SpaceFalcon je $ 238.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FCON je 17.34B, s ukupnom količinom od 19000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 260.91K.