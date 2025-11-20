SPACEDOGE Cijena danas

Trenutačna cijena SPACEDOGE (SPDG) danas je --, s promjenom od 2.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPDG u USD je -- po SPDG.

SPACEDOGE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 163,226, s količinom u optjecaju od 49.30B SPDG. Tijekom posljednja 24 sata, SPDG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SPDG se kretao -0.92% u posljednjem satu i -9.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SPACEDOGE (SPDG)

Tržišna kapitalizacija $ 163.23K$ 163.23K $ 163.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 163.23K$ 163.23K $ 163.23K Količina u optjecaju 49.30B 49.30B 49.30B Ukupna količina 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

Trenutačna tržišna kapitalizacija SPACEDOGE je $ 163.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPDG je 49.30B, s ukupnom količinom od 49302458046.51511. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 163.23K.