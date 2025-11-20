Spacebucks Cijena danas

Trenutačna cijena Spacebucks (SBX) danas je --, s promjenom od 0.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SBX u USD je -- po SBX.

Spacebucks trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 457,069, s količinom u optjecaju od 1000.00M SBX. Tijekom posljednja 24 sata, SBX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00324161, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SBX se kretao -- u posljednjem satu i -18.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Spacebucks (SBX)

Tržišna kapitalizacija $ 457.07K$ 457.07K $ 457.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 457.07K$ 457.07K $ 457.07K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spacebucks je $ 457.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SBX je 1000.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 457.07K.