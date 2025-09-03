Space Frog X (SFX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -4.06% Promjena cijene (7D) -19.82% Promjena cijene (7D) -19.82%

Space Frog X (SFX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFX se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -4.06% u posljednjih 24 sata i -19.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Space Frog X (SFX)

Tržišna kapitalizacija $ 31.10K$ 31.10K $ 31.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.94K$ 49.94K $ 49.94K Količina u optjecaju 138.69B 138.69B 138.69B Ukupna količina 222,686,836,135.1184 222,686,836,135.1184 222,686,836,135.1184

Trenutačna tržišna kapitalizacija Space Frog X je $ 31.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFX je 138.69B, s ukupnom količinom od 222686836135.1184. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.94K.