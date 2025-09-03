Više o SFX

Space Frog X Logotip

Space Frog X Cijena (SFX)

Neuvršten

1 SFX u USD cijena uživo:

--
----
-4.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Space Frog X (SFX)
Space Frog X (SFX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-4.06%

-19.82%

-19.82%

Space Frog X (SFX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFX se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -4.06% u posljednjih 24 sata i -19.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Space Frog X (SFX)

$ 31.10K
$ 31.10K$ 31.10K

--
----

$ 49.94K
$ 49.94K$ 49.94K

138.69B
138.69B 138.69B

222,686,836,135.1184
222,686,836,135.1184 222,686,836,135.1184

Trenutačna tržišna kapitalizacija Space Frog X je $ 31.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFX je 138.69B, s ukupnom količinom od 222686836135.1184. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.94K.

Space Frog X (SFX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Space Frog X u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Space Frog X u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Space Frog X u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Space Frog X u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.06%
30 dana$ 0-12.61%
60 dana$ 0-2.75%
90 dana$ 0--

Što je Space Frog X (SFX)

Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Space Frog X Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Space Frog X (SFX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Space Frog X (SFX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Space Frog X.

Provjerite Space Frog X predviđanje cijene sada!

SFX u lokalnim valutama

Space Frog X (SFX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Space Frog X (SFX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SFX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Space Frog X (SFX)

Koliko Space Frog X (SFX) vrijedi danas?
Cijena SFX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SFX u USD?
Trenutačna cijena SFX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Space Frog X?
Tržišna kapitalizacija za SFX je $ 31.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SFX?
Količina u optjecaju za SFX je 138.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SFX?
SFX je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SFX?
SFX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SFX?
24-satni obujam trgovanja za SFX je -- USD.
Hoće li SFX još narasti ove godine?
SFX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SFX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.