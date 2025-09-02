Soyjak (SOY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00656405$ 0.00656405 $ 0.00656405 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.46% Promjena cijene (1D) -3.90% Promjena cijene (7D) -7.86% Promjena cijene (7D) -7.86%

Soyjak (SOY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOY je $ 0.00656405, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOY se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -3.90% u posljednjih 24 sata i -7.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Soyjak (SOY)

Tržišna kapitalizacija $ 453.42K$ 453.42K $ 453.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 453.42K$ 453.42K $ 453.42K Količina u optjecaju 979.56M 979.56M 979.56M Ukupna količina 979,561,616.260214 979,561,616.260214 979,561,616.260214

Trenutačna tržišna kapitalizacija Soyjak je $ 453.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOY je 979.56M, s ukupnom količinom od 979561616.260214. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 453.42K.