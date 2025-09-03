SOX (SOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.001163$ 0.001163 $ 0.001163 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.68% Promjena cijene (1D) -0.20% Promjena cijene (7D) +7.18% Promjena cijene (7D) +7.18%

SOX (SOX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOX je $ 0.001163, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOX se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, -0.20% u posljednjih 24 sata i +7.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOX (SOX)

Tržišna kapitalizacija $ 28.89K$ 28.89K $ 28.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.89K$ 28.89K $ 28.89K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOX je $ 28.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOX je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.89K.