Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.00185863
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +3.37%
Promjena cijene (1D) -11.54%
Promjena cijene (7D) -29.00%

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOVRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOVRA je $ 0.00185863, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOVRA se promijenio za +3.37% u posljednjih sat vremena, -11.54% u posljednjih 24 sata i -29.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Tržišna kapitalizacija $ 524.93K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 524.93K
Količina u optjecaju 1.00B
Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sovra Ai by Virtuals je $ 524.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOVRA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 524.93K.