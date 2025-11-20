SoulPeg USD Cijena danas

Trenutačna cijena SoulPeg USD (SPUSD) danas je $ 1.003, s promjenom od 0.48% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPUSD u USD je $ 1.003 po SPUSD.

SoulPeg USD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,732,816, s količinom u optjecaju od 2.72M SPUSD. Tijekom posljednja 24 sata, SPUSD trgovao je između $ 0.998178 (niska) i $ 1.003 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.014, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.97149.

U kratkoročnim performansama, SPUSD se kretao +0.27% u posljednjem satu i +0.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SoulPeg USD (SPUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Količina u optjecaju 2.72M 2.72M 2.72M Ukupna količina 2,724,634.914003071 2,724,634.914003071 2,724,634.914003071

Trenutačna tržišna kapitalizacija SoulPeg USD je $ 2.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPUSD je 2.72M, s ukupnom količinom od 2724634.914003071. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.73M.