Soulja Coin (SBOY) Informacije o cijeni (USD)

Soulja Coin (SBOY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SBOYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SBOY je $ 0.00550257, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SBOY se promijenio za -1.68% u posljednjih sat vremena, +1.56% u posljednjih 24 sata i -25.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Soulja Coin (SBOY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Soulja Coin je $ 52.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SBOY je 987.76M, s ukupnom količinom od 987764800.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.16K.