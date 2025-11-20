Soulbucks Cijena danas

Trenutačna cijena Soulbucks (SBX) danas je --, s promjenom od 8.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SBX u USD je -- po SBX.

Soulbucks trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,110.29, s količinom u optjecaju od 128.41M SBX. Tijekom posljednja 24 sata, SBX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00791712, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SBX se kretao +0.00% u posljednjem satu i -21.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Soulbucks (SBX)

Tržišna kapitalizacija $ 14.11K$ 14.11K $ 14.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 109.89K$ 109.89K $ 109.89K Količina u optjecaju 128.41M 128.41M 128.41M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Soulbucks je $ 14.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SBX je 128.41M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.89K.