SoulBazaar ($SOULS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00287614$ 0.00287614 $ 0.00287614 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.75% Promjena cijene (7D) +0.47% Promjena cijene (7D) +0.47%

SoulBazaar ($SOULS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $SOULStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SOULS je $ 0.00287614, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SOULS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.75% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SoulBazaar ($SOULS)

Tržišna kapitalizacija $ 63.82K$ 63.82K $ 63.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 63.82K$ 63.82K $ 63.82K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,998,381.0 999,998,381.0 999,998,381.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SoulBazaar je $ 63.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SOULS je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998381.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.82K.