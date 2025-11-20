Soul Graph Cijena danas

Trenutačna cijena Soul Graph (GRPH) danas je $ 0.00316686, s promjenom od 1.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GRPH u USD je $ 0.00316686 po GRPH.

Soul Graph trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,165,432, s količinom u optjecaju od 999.89M GRPH. Tijekom posljednja 24 sata, GRPH trgovao je između $ 0.00300124 (niska) i $ 0.00318044 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.064363, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GRPH se kretao +0.01% u posljednjem satu i +6.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Soul Graph (GRPH)

Tržišna kapitalizacija $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,894,448.271679 999,894,448.271679 999,894,448.271679

