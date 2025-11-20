SOSANA Cijena danas

Trenutačna cijena SOSANA (SOSANA) danas je $ 0.19488, s promjenom od 9.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SOSANA u USD je $ 0.19488 po SOSANA.

SOSANA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,284,830, s količinom u optjecaju od 88.89M SOSANA. Tijekom posljednja 24 sata, SOSANA trgovao je između $ 0.174373 (niska) i $ 0.220534 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.496509, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.157857.

U kratkoročnim performansama, SOSANA se kretao +0.16% u posljednjem satu i +5.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SOSANA (SOSANA)

Tržišna kapitalizacija $ 17.28M$ 17.28M $ 17.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.28M$ 17.28M $ 17.28M Količina u optjecaju 88.89M 88.89M 88.89M Ukupna količina 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOSANA je $ 17.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOSANA je 88.89M, s ukupnom količinom od 88888888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.28M.