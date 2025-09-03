Sorra (SOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02145654$ 0.02145654 $ 0.02145654 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.83% Promjena cijene (7D) +3.83%

Sorra (SOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOR je $ 0.02145654, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sorra (SOR)

Tržišna kapitalizacija $ 9.06K$ 9.06K $ 9.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.70K$ 11.70K $ 11.70K Količina u optjecaju 77.45M 77.45M 77.45M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sorra je $ 9.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOR je 77.45M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.70K.