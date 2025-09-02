Sora (XOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 981.83$ 981.83 $ 981.83 Najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Promjena cijene (1H) +1.68% Promjena cijene (1D) -10.85% Promjena cijene (7D) -42.27% Promjena cijene (7D) -42.27%

Sora (XOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XOR je $ 981.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XOR se promijenio za +1.68% u posljednjih sat vremena, -10.85% u posljednjih 24 sata i -42.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sora (XOR)

Tržišna kapitalizacija $ 132.19K$ 132.19K $ 132.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132.19K$ 132.19K $ 132.19K Količina u optjecaju 11,651,841,234.94T 11,651,841,234.94T 11,651,841,234.94T Ukupna količina 1.16517607272369e+22 1.16517607272369e+22 1.16517607272369e+22

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sora je $ 132.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XOR je 11,651,841,234.94T, s ukupnom količinom od 1.16517607272369e+22. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.19K.