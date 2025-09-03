Sophia (SPH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.79% Promjena cijene (7D) -3.01% Promjena cijene (7D) -3.01%

Sophia (SPH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.79% u posljednjih 24 sata i -3.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sophia (SPH)

Tržišna kapitalizacija $ 93.68K$ 93.68K $ 93.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 117.10K$ 117.10K $ 117.10K Količina u optjecaju 800.00M 800.00M 800.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sophia je $ 93.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPH je 800.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.10K.