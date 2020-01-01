Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Tokenomika

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Informacije

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) is a hilariously chaotic memecoin by MachiBigBrother, blending Roman history with modern crypto humor. Inspired by the iconic line “They’re crazy, these Romans!” from Asterix, SPQR thrives on pump.fun, delivering wild FOMO and meme-driven excitement. With a nod to Roman grandeur and a wink to crypto absurdity, it unites a community ready for legendary laughs and epic pumps.

Službena web stranica:
https://pump.fun/coin/H32RvrcA2tHipbXzaiEt8Dyr5u7GfnME6RcFDDWgpump

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sono Pazzi Questi Romani (SPQR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 12.00K
$ 12.00K$ 12.00K
Ukupna količina:
$ 999.13M
$ 999.13M$ 999.13M
Količina u optjecaju:
$ 999.13M
$ 999.13M$ 999.13M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 12.00K
$ 12.00K$ 12.00K
Povijesni maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SPQR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SPQR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SPQR tokena, istražite SPQR cijenu tokena uživo!

