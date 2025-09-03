Više o SPQR

Sono Pazzi Questi Romani Logotip

Sono Pazzi Questi Romani Cijena (SPQR)

Neuvršten

1 SPQR u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:43:06 (UTC+8)

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00074284
$ 0.00074284$ 0.00074284

$ 0.00001132
$ 0.00001132$ 0.00001132

--

--

-73.38%

-73.38%

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001205. Tijekom protekla 24 sata, SPQRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPQR je $ 0.00074284, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001132.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPQR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -73.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)

$ 12.04K
$ 12.04K$ 12.04K

--
----

$ 12.04K
$ 12.04K$ 12.04K

999.13M
999.13M 999.13M

999,134,070.430398
999,134,070.430398 999,134,070.430398

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sono Pazzi Questi Romani je $ 12.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPQR je 999.13M, s ukupnom količinom od 999134070.430398. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.04K.

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sono Pazzi Questi Romani u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sono Pazzi Questi Romani u USD iznosila je $ -0.0000077990.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sono Pazzi Questi Romani u USD iznosila je $ -0.0000080496.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sono Pazzi Questi Romani u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0000077990-64.72%
60 dana$ -0.0000080496-66.80%
90 dana$ 0--

Što je Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) is a hilariously chaotic memecoin by MachiBigBrother, blending Roman history with modern crypto humor. Inspired by the iconic line “They’re crazy, these Romans!” from Asterix, SPQR thrives on pump.fun, delivering wild FOMO and meme-driven excitement. With a nod to Roman grandeur and a wink to crypto absurdity, it unites a community ready for legendary laughs and epic pumps.

Resurs Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)

Službena web-stranica

Sono Pazzi Questi Romani Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sono Pazzi Questi Romani.

Provjerite Sono Pazzi Questi Romani predviđanje cijene sada!

SPQR u lokalnim valutama

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPQR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)

Koliko Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) vrijedi danas?
Cijena SPQR uživo u USD je 0.00001205 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SPQR u USD?
Trenutačna cijena SPQR u USD je $ 0.00001205. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sono Pazzi Questi Romani?
Tržišna kapitalizacija za SPQR je $ 12.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SPQR?
Količina u optjecaju za SPQR je 999.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPQR?
SPQR je postigao ATH cijenu od 0.00074284 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPQR?
SPQR je vidio ATL cijenu od 0.00001132 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SPQR?
24-satni obujam trgovanja za SPQR je -- USD.
Hoće li SPQR još narasti ove godine?
SPQR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPQR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.