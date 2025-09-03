Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00074284$ 0.00074284 $ 0.00074284 Najniža cijena $ 0.00001132$ 0.00001132 $ 0.00001132 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -73.38% Promjena cijene (7D) -73.38%

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001205. Tijekom protekla 24 sata, SPQRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPQR je $ 0.00074284, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001132.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPQR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -73.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)

Tržišna kapitalizacija $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K Količina u optjecaju 999.13M 999.13M 999.13M Ukupna količina 999,134,070.430398 999,134,070.430398 999,134,070.430398

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sono Pazzi Questi Romani je $ 12.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPQR je 999.13M, s ukupnom količinom od 999134070.430398. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.04K.