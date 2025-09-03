Više o SONNE

Sonne Finance Logotip

Sonne Finance Cijena (SONNE)

Neuvršten

1 SONNE u USD cijena uživo:

$0.00051207
+1.20%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Sonne Finance (SONNE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:42:59 (UTC+8)

Sonne Finance (SONNE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.447185
$ 0
+0.20%

+1.24%

+0.92%

+0.92%

Sonne Finance (SONNE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SONNEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SONNE je $ 0.447185, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SONNE se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +1.24% u posljednjih 24 sata i +0.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sonne Finance (SONNE)

$ 41.72K
$ 41.72K$ 41.72K

--
----

$ 51.21K
$ 51.21K$ 51.21K

81.47M
81.47M 81.47M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sonne Finance je $ 41.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SONNE je 81.47M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.21K.

Sonne Finance (SONNE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sonne Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sonne Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sonne Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sonne Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.24%
30 dana$ 0-1.59%
60 dana$ 0-30.58%
90 dana$ 0--

Što je Sonne Finance (SONNE)

Sonne Finance is the first native decentralized lending protocol on Optimism for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source and Optimistic protocol serving users on Optimism. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.

Resurs Sonne Finance (SONNE)

Službena web-stranica

Sonne Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sonne Finance (SONNE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sonne Finance (SONNE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sonne Finance.

Provjerite Sonne Finance predviđanje cijene sada!

SONNE u lokalnim valutama

Sonne Finance (SONNE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sonne Finance (SONNE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SONNE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sonne Finance (SONNE)

Koliko Sonne Finance (SONNE) vrijedi danas?
Cijena SONNE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SONNE u USD?
Trenutačna cijena SONNE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sonne Finance?
Tržišna kapitalizacija za SONNE je $ 41.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SONNE?
Količina u optjecaju za SONNE je 81.47M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SONNE?
SONNE je postigao ATH cijenu od 0.447185 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SONNE?
SONNE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SONNE?
24-satni obujam trgovanja za SONNE je -- USD.
Hoće li SONNE još narasti ove godine?
SONNE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SONNE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:42:59 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.