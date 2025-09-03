Sonne Finance (SONNE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.447185$ 0.447185 $ 0.447185 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) +1.24% Promjena cijene (7D) +0.92% Promjena cijene (7D) +0.92%

Sonne Finance (SONNE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SONNEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SONNE je $ 0.447185, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SONNE se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +1.24% u posljednjih 24 sata i +0.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sonne Finance (SONNE)

Tržišna kapitalizacija $ 41.72K$ 41.72K $ 41.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.21K$ 51.21K $ 51.21K Količina u optjecaju 81.47M 81.47M 81.47M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sonne Finance je $ 41.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SONNE je 81.47M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.21K.