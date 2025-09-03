Sonic Eco (ECO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.07392 24-satna najviša cijena $ 0.078686 Najviša cijena ikada $ 0.860954 Najniža cijena $ 0.070263 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) +2.23% Promjena cijene (7D) -2.77%

Sonic Eco (ECO) cijena u stvarnom vremenu je $0.077662. Tijekom protekla 24 sata, ECOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07392 i najviše cijene $ 0.078686, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ECO je $ 0.860954, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.070263.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ECO se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, +2.23% u posljednjih 24 sata i -2.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sonic Eco (ECO)

Tržišna kapitalizacija $ 66.33K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.94K Količina u optjecaju 854.02K Ukupna količina 952,023.459216

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sonic Eco je $ 66.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECO je 854.02K, s ukupnom količinom od 952023.459216. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.94K.