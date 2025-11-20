Songjam by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena Songjam by Virtuals (SANG) danas je --, s promjenom od 20.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SANG u USD je -- po SANG.

Songjam by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 48,457, s količinom u optjecaju od 685.06M SANG. Tijekom posljednja 24 sata, SANG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SANG se kretao -1.41% u posljednjem satu i -40.51% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Songjam by Virtuals (SANG)

Tržišna kapitalizacija $ 48.46K$ 48.46K $ 48.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.73K$ 70.73K $ 70.73K Količina u optjecaju 685.06M 685.06M 685.06M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Songjam by Virtuals je $ 48.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANG je 685.06M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.73K.