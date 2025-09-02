Somnium Space CUBEs (CUBE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.276697 24-satna najviša cijena $ 0.401095 Najviša cijena ikada $ 28.12 Najniža cijena $ 0.03639773 Promjena cijene (1H) +0.28% Promjena cijene (1D) -6.16% Promjena cijene (7D) -1.34%

Somnium Space CUBEs (CUBE) cijena u stvarnom vremenu je $0.298032. Tijekom protekla 24 sata, CUBEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.276697 i najviše cijene $ 0.401095, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUBE je $ 28.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03639773.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUBE se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -6.16% u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Somnium Space CUBEs (CUBE)

Tržišna kapitalizacija $ 4.43M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.96M Količina u optjecaju 14.84M Ukupna količina 40,054,278.79

Trenutačna tržišna kapitalizacija Somnium Space CUBEs je $ 4.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUBE je 14.84M, s ukupnom količinom od 40054278.79. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.96M.