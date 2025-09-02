SOMESING (SSG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.285814$ 0.285814 $ 0.285814 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.32% Promjena cijene (1D) -0.17% Promjena cijene (7D) -1.34% Promjena cijene (7D) -1.34%

SOMESING (SSG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SSGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SSG je $ 0.285814, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SSG se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOMESING (SSG)

Tržišna kapitalizacija $ 280.26K$ 280.26K $ 280.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 280.26K$ 280.26K $ 280.26K Količina u optjecaju 5.00B 5.00B 5.00B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOMESING je $ 280.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SSG je 5.00B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 280.26K.