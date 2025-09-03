Više o SBF

Som Bonkmon Fraud Logotip

Som Bonkmon Fraud Cijena (SBF)

Neuvršten

1 SBF u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Som Bonkmon Fraud (SBF)
Som Bonkmon Fraud (SBF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.17%

+6.17%

Som Bonkmon Fraud (SBF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SBFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SBF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SBF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Som Bonkmon Fraud (SBF)

$ 28.86K
$ 28.86K$ 28.86K

--
----

$ 28.86K
$ 28.86K$ 28.86K

765.25M
765.25M 765.25M

765,247,328.592475
765,247,328.592475 765,247,328.592475

Trenutačna tržišna kapitalizacija Som Bonkmon Fraud je $ 28.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SBF je 765.25M, s ukupnom količinom od 765247328.592475. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.86K.

Som Bonkmon Fraud (SBF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Som Bonkmon Fraud u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Som Bonkmon Fraud u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Som Bonkmon Fraud u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Som Bonkmon Fraud u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+20.07%
60 dana$ 0+47.72%
90 dana$ 0--

Što je Som Bonkmon Fraud (SBF)

Som Bonkmon Fraud, Sam will rot in jail for scamming investors

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Som Bonkmon Fraud (SBF)

Službena web-stranica

Som Bonkmon Fraud Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Som Bonkmon Fraud (SBF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Som Bonkmon Fraud (SBF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Som Bonkmon Fraud.

Provjerite Som Bonkmon Fraud predviđanje cijene sada!

SBF u lokalnim valutama

Som Bonkmon Fraud (SBF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Som Bonkmon Fraud (SBF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SBF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Som Bonkmon Fraud (SBF)

Koliko Som Bonkmon Fraud (SBF) vrijedi danas?
Cijena SBF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SBF u USD?
Trenutačna cijena SBF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Som Bonkmon Fraud?
Tržišna kapitalizacija za SBF je $ 28.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SBF?
Količina u optjecaju za SBF je 765.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SBF?
SBF je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SBF?
SBF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SBF?
24-satni obujam trgovanja za SBF je -- USD.
Hoće li SBF još narasti ove godine?
SBF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SBF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.