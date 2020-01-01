Solycat (SOLYCAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solycat (SOLYCAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solycat (SOLYCAT) Informacije The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline. Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu’s legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana’s fast and scalable blockchain. Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn’t just another token—it’s a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization. Join the pride and let’s make history, one paw at a time! Službena web stranica: https://solycat.com Kupi SOLYCAT odmah!

Solycat (SOLYCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solycat (SOLYCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.43K Ukupna količina: $ 999.52M Količina u optjecaju: $ 999.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.43K Povijesni maksimum: $ 0.0017371 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Solycat (SOLYCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solycat (SOLYCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLYCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLYCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLYCAT tokena, istražite SOLYCAT cijenu tokena uživo!

