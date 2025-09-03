Solycat (SOLYCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0017371 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +1.95% Promjena cijene (7D) +4.45%

Solycat (SOLYCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLYCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLYCAT je $ 0.0017371, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLYCAT se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +1.95% u posljednjih 24 sata i +4.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solycat (SOLYCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 15.02K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.02K Količina u optjecaju 999.52M Ukupna količina 999,524,340.76001

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solycat je $ 15.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLYCAT je 999.52M, s ukupnom količinom od 999524340.76001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.02K.