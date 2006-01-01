Solyard Finance (YARD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solyard Finance (YARD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solyard Finance (YARD) Informacije Solyard Finance is the new leveraged yield farming on Solana. It helps lenders earn safe and stable yields, and offers borrowers undercollateralized loans for leveraged yield farming positions, vastly multiplying their farming principals and resulting profits. Službena web stranica: https://solyard.finance/ Kupi YARD odmah!

Solyard Finance (YARD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solyard Finance (YARD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 506.84 $ 506.84 $ 506.84 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 72.50M $ 72.50M $ 72.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.99K $ 6.99K $ 6.99K Povijesni maksimum: $ 0.094152 $ 0.094152 $ 0.094152 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Solyard Finance (YARD)

Solyard Finance (YARD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solyard Finance (YARD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YARD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YARD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YARD tokena, istražite YARD cijenu tokena uživo!

YARD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide YARD? Naša YARD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte YARD predviđanje cijene tokena odmah!

