Solyard Finance (YARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.094152$ 0.094152 $ 0.094152 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.40% Promjena cijene (7D) +0.40%

Solyard Finance (YARD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YARD je $ 0.094152, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YARD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solyard Finance (YARD)

Tržišna kapitalizacija $ 506.84$ 506.84 $ 506.84 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Količina u optjecaju 72.50M 72.50M 72.50M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solyard Finance je $ 506.84, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YARD je 72.50M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.99K.