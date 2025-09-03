SOLY AI (SOLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00117082$ 0.00117082 $ 0.00117082 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) +1.95% Promjena cijene (7D) -29.04% Promjena cijene (7D) -29.04%

SOLY AI (SOLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLY je $ 0.00117082, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLY se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +1.95% u posljednjih 24 sata i -29.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOLY AI (SOLY)

Tržišna kapitalizacija $ 23.25K$ 23.25K $ 23.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.25K$ 23.25K $ 23.25K Količina u optjecaju 999.12M 999.12M 999.12M Ukupna količina 999,118,306.056464 999,118,306.056464 999,118,306.056464

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOLY AI je $ 23.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLY je 999.12M, s ukupnom količinom od 999118306.056464. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.25K.