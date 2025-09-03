Više o SOLY

SOLY AI Logotip

SOLY AI Cijena (SOLY)

Neuvršten

1 SOLY u USD cijena uživo:

--
----
+1.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena SOLY AI (SOLY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:00:42 (UTC+8)

SOLY AI (SOLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00117082
$ 0.00117082$ 0.00117082

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+1.95%

-29.04%

-29.04%

SOLY AI (SOLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLY je $ 0.00117082, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLY se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +1.95% u posljednjih 24 sata i -29.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOLY AI (SOLY)

$ 23.25K
$ 23.25K$ 23.25K

--
----

$ 23.25K
$ 23.25K$ 23.25K

999.12M
999.12M 999.12M

999,118,306.056464
999,118,306.056464 999,118,306.056464

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOLY AI je $ 23.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLY je 999.12M, s ukupnom količinom od 999118306.056464. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.25K.

SOLY AI (SOLY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SOLY AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SOLY AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SOLY AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SOLY AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.95%
30 dana$ 0+18.71%
60 dana$ 0+24.87%
90 dana$ 0--

Što je SOLY AI (SOLY)

The first personalized DeFAI Agent platform on Solana. Empowering Decisions with On-Chain Intelligence Soly is the brainchild of Madlabs #6789, a leading expert in Blockchain, DePIN, and AI with a proven track record of pioneering decentralized technologies. With deep technical acumen and visionary foresight, Madlabs #6789 has crafted Soly to redefine the future of AI-driven platforms. Soly utilizes the advanced AI Agent SDK & framework by Eliza of ai16z. This unique approach allows Soly to train multiple AI Agents simultaneously, enabling them to become smarter, faster, and more adaptive. These Agents drive crypto market research and DeFi transacting, enabling real-time insights and precise execution. They also power DAO governance systems, automating proposal reviews and smart voting. Additionally, Soly introduces on-chain multi-modal Agents capable of processing language, speech, images, and video. With the visionary leadership of Madlabs #6789 and OpenLoop's robust infrastructure, Soly sets a new standard for decentralized AI, redefining the future of on-chain intelligence and automation in the crypto world.

SOLY AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SOLY AI (SOLY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SOLY AI (SOLY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SOLY AI.

Provjerite SOLY AI predviđanje cijene sada!

SOLY AI (SOLY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SOLY AI (SOLY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SOLY AI (SOLY)

Koliko SOLY AI (SOLY) vrijedi danas?
Cijena SOLY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOLY u USD?
Trenutačna cijena SOLY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SOLY AI?
Tržišna kapitalizacija za SOLY je $ 23.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOLY?
Količina u optjecaju za SOLY je 999.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOLY?
SOLY je postigao ATH cijenu od 0.00117082 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOLY?
SOLY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOLY?
24-satni obujam trgovanja za SOLY je -- USD.
Hoće li SOLY još narasti ove godine?
SOLY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOLY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
